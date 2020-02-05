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      Відомо, скільки грошей митниця приносить у бюджет щодня

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      Скільки грошей митниця приносить у бюджет щодня / apostrophe.ua

      Державна митна служба від початку 2020 року щодня приносила до бюджету по 1 мільярду гривень доходів.

      І це незважаючи на те, що у січні 2020 року, у порівнянні з січнем 2019 року, оподатковуваний імпорт зменшився на 5,3% з 5,2 тисяч тонн до 4,9 тисяч тонн, повідомив у фейсбуці голова ДМС Максим Нефьодов.

      Раніше: Понад 20 тонн іграшок зі складу митників таки роздадуть дітям: рішення уряду

      Окрім того, ставки мита в Україні постійно зменшуються, зокрема на товари європейського походження.

      Що негативно впливає на доходи митниці

      За словами Нефьодова, негативно впливає міцніша гривня.

      Це пов'язано з тим, що під час ввезення на територію України товарів з них стягується податок на додану вартість та мито, які розраховуються з митної вартості. Митна вартість визначається як гривневий еквівалент ціни товару у валюті.

      Чого митниця очікує у майбутньому

      Попри падіння надходжень через міцний курс гривні, ДМС очікує на збільшення доходів митниці у лютому 2020 року.

      Довідка. Наприкінці 2019 року гривня суттєво зростала, а вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У Національному банку України пояснили, чому так відбувається. Деталі – тут.

      Державна митна служба запрацювала в Україні 8 грудня. Їй передали повноваження Державної фіскальної служби

      Скільки доходів принесла митниця у 2019?Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярдів доларів. А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році.

      За словами Нефьодова, це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Максим Нефьодов Гроші Бюджет 2020
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