Відомо, скільки грошей митниця приносить у бюджет щодня

Державна митна служба від початку 2020 року щодня приносила до бюджету по 1 мільярду гривень доходів.

І це незважаючи на те, що у січні 2020 року, у порівнянні з січнем 2019 року, оподатковуваний імпорт зменшився на 5,3% з 5,2 тисяч тонн до 4,9 тисяч тонн, повідомив у фейсбуці голова ДМС Максим Нефьодов.

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Окрім того, ставки мита в Україні постійно зменшуються, зокрема на товари європейського походження.

Що негативно впливає на доходи митниці

За словами Нефьодова, негативно впливає міцніша гривня.

Це пов'язано з тим, що під час ввезення на територію України товарів з них стягується податок на додану вартість та мито, які розраховуються з митної вартості. Митна вартість визначається як гривневий еквівалент ціни товару у валюті.

Чого митниця очікує у майбутньому

Попри падіння надходжень через міцний курс гривні, ДМС очікує на збільшення доходів митниці у лютому 2020 року.

Довідка. Наприкінці 2019 року гривня суттєво зростала, а вже на початку 2020 року курс перейшов до падіння. У Національному банку України пояснили, чому так відбувається. Деталі – тут.

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Скільки доходів принесла митниця у 2019?Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярдів доларів. А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році.



За словами Нефьодова, це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.