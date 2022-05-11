"Видовище, на яке можна дивитися вічно": захисники Миколаєва показали, як палає техніка ворога

Українські воїни з Миколаєва продовжують завдавати щоденних ударів по ворожих військах. Так, 79 окрема десантно-штурмова бригада знищила російську техніку разом з окупантами.

На сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у фейсбук показали красномовне відео техніки загарбників у вогні. На це видовище можна дивитись вічно, наголосили десантники.

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Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України поділились відеозаписом, на якому видно, як могутні українські воїни знищують російських окупантів разом з їхньою військовою технікою.

Дуже гарно горить бойова машина ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно. Кожен окупант, який приїхав в Україну, щоб принести сюди "русський мір" назавжди залишиться на нашій священній землі!

– зазначають десантники.

Відео результатів точної роботи миколаївських десантниківможна переглянути за посиланням.

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