"Видовище, на яке можна дивитися вічно": захисники Миколаєва показали, як палає техніка ворога
Українські воїни з Миколаєва продовжують завдавати щоденних ударів по ворожих військах. Так, 79 окрема десантно-штурмова бригада знищила російську техніку разом з окупантами.
На сторінці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у фейсбук показали красномовне відео техніки загарбників у вогні. На це видовище можна дивитись вічно, наголосили десантники.
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Служба зв'язків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України поділились відеозаписом, на якому видно, як могутні українські воїни знищують російських окупантів разом з їхньою військовою технікою.
Дуже гарно горить бойова машина ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно. Кожен окупант, який приїхав в Україну, щоб принести сюди "русський мір" назавжди залишиться на нашій священній землі!
– зазначають десантники.
Відео результатів точної роботи миколаївських десантниківможна переглянути за посиланням.
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