Відповідь на агресію Росії: у НАТО хочуть розмістити війська у Болгарії та Румунії

У НАТО заговорили про необхідність посилення свого східного флангу на тлі російської військової присутності біля кордонів. Через це Альянс може направити своїх військових у Болгарію та Румунію.

Таку заяву зробив американський генерал Тод Волтерс. Він очолює Європейське командування Збройних сил США та є верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

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Що запропонував Волтерс

Німецькі ЗМІ з'ясували, що про це Волтерс спілкувався під час відеоконференції з колегами Альянсу. Розміщення військ НАТО у Болгарії та Румунії дозволять розширити місію щодо посилення присутності на передових рубежах. Раніше у її рамках вже розгорнули збройні сили у країнах Балтії та Польщі.

У Der Spiegel запевнили, що володіють інформацією про відповідні пропозиції генерала.

Втім, видання лише описало їх, але не цитувало прямо слова головнокомандувача сил НАТО в Європі.

Натомість в самому Альянсі від коментарів на цю тему відмовилися.

Що раніше заявили НАТО та Зеленський

У Росії відзначилися зухвалими заявами в бік НАТО. У МЗС країни пригрозили "військово-технічною альтернативою", якщо Захід не прийме їхніх пропозицій.

17 грудня Північноатлантична рада НАТО закликала Росію відвести війська від кордонів України. У заяві держави-члени наголосили, що відкидають неправдиві заяви Росії про начебто провокації з боку України і НАТО. Президент Зеленський переконаний, що дії НАТО та Євросоюзу на тлі агресії Росії допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Він вдячний союзникам за те, що ті докладають спільних зусиль, аби зберегти мир.

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