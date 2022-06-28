Відповідь проста, – у Повітряних силах пояснили, чому Росія гатить ракетами типу X

Ракета типу Х-22, якою був здійснений обстріл Кременчуга – радянського типу. А ракети Х-101 та інші це вже модифікації. Все начиння в них іноземного виробництва, переважно із Японії, США та Європи – мовиться про чіпи та мікросхеми.

Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він також зазначив, що не можна розраховувати, що ракети певного типу у росіян просто закінчаться. Їх потрібно збивати та нищити.

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Чому окупанти почали використовувати старі радянські ракети – відповідь проста, вони відносно недорогі, адже виготовлялися у Радянському Союзі,

– зазначають у Повітряних силах.

Росіяни вже випустили чимало ракет, які коштують близько 5 мільйонів доларів за одну, пояснює Юрій Ігнат. Відповідно, зараз вони під санкціями, тому використовують ті залишки, яких є чимало на складах, а саме ракети типу Х-22, говорить він.

За словами речника Повітряних сил, Ракета Х-22 є дуже руйнівною, у неї лише бойова частина складає 950 кілограмів. "ЇЇ дальність – 600 кілометрів, саме тому літаки, які несуть її, перемістили на північ від України та вчиняють напади з території Курської області", – додає Юрій Ігнат.

Росіяни завдали удару по ТЦ у Кременчуці ракетою Х-22

Російські окупанти атакували торговий центр в Кременчуку 27 червня з Курської області ракетами Х-22. Українці вже змогли встановити конкретних росіян, які можуть причетними до воєнного злочину. Є їхні імена, фото, посади. Воєнні злочинці, які атакували Кременчук, служать у 52 гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку військової частини 33310, що базується в Калузькій області, в населеному пункті Шайковка.

Дані про загиблих та поранених внаслідок атаки постійно оновлюють і, на жаль, їхня кількість зростає. На ранок 28 червня було відомо про 18 загиблих. На місці ракетного удару продовжували працювати рятувальники. Мер повідомляв, що ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Також є госпіталізовані до лікарні. Загалом на момент атаки в ТЦ перебувало 1000 людей.

Та це не єдина ракета, яку випустили по Кременчуку в той день. Інша ворожа ракета росіян поцілила у пустир. Саме через це внаслідок цього удару ніхто не загинув. Ракета також була високої точності. Варто зауважити, що у Кременчуці є дуже багато жителів, які говорять російською та є росіянами за національністю.

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