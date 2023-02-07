Шольц рішуче спростував брехню Путіна про постачання Україні Leopard, – ISW

Владімір Путін 2 лютого провів безглузду паралель з Другою світовою війною і заявив, що німецькі танки "знову загрожують Росії". На цей абсурд різко відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляють Аналітики Інституту вивчення війни, канцлер підірвав брехливий наратив президента Росії. До слова, раніше Шольц повідомив, що домовився з Зеленським, аби зброєю від Заходу не били по Росії.

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Захід та Україна мають "консенсус": відповідь Шольца на слова Путіна

Російський президент Владімір Путін 2 лютого вкотре заявив про "загрозу для Росії". Цього разу він видав, що небезпека криється в німецьких танках Leopard, які держава погодилася передати Україні для оборони.

На такі слова відреагував канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що Путін знову використав свої "незрозумілі історичні порівняння". За словами канцлера, зазвичай президент країни-агресорки виправдовує ними свій напад на Україну.

У реакції Путіна 2 лютого, ймовірно, є продовженням російської інформаційної операції з припинення західної військової допомоги Україні напередодні рішучого наступу Росії,

– констатували в ISW.

Олаф Шольц також додав, що між країнами Заходу та Україною є "консенсус", що українські війська використовуватимуть зброю виключно для звільнення окупованих територій. Тож російські вкиди про "загрозу" – лише частина пропаганди.

Зверніть увагу Путін не погрожував ні мені, ні Німеччині, – Шольц

За словами Данілова Україна може знищувати цілі на території Росії

Українська сторона пообіцяла союзникам, що не використовуватиме їхню зброю для того, аби гатити нею по території Росії. Однак, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україні ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва.

На запитання, чи має Україна таку зброю, Данілов відповів схвально. Крім того, Данілов додав, що Україна цілком може завдавати ударів по військових об'єктах каїни-агресорки.