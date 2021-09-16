Відповідь "Заходу-2021": Україна та США готують масштабні військові навчання

В Україні з 20 вересня стартують військові навчання Rapid Trident – 2021. Участь у них візьмуть представники Командування Сухопутних військ ЗСУ, оперативного командування "Схід", військові зі США та країн-партнерів.

Навчання відбуватимуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Вдосконалюватимуть свої навички військові до 1 жовтня.

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Військові готуватимуться до коаліційних операцій

У ЗСУ пояснили, що головна мета заходу – підготуватись до спільних дій у складі коаліційних операцій. Українські військові впевнені, що Rapid Trident допоможуть Україні на шляху до НАТО, адже підвищиться рівень підготовки та оперативності.

Головне про Rapid Trident – 2021:

Участь у навчаннях візьмуть 6 тисяч військових із 15 країн-партнерів.

Вперше проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою.

Запланували спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Що відомо про навчання Rapid Trident?

Це одні з наймасштабніших Це одні з наймасштабніших військових навчань в Україні. У більшості випадків проводились на території Львівщини, проте одного разу – у Польщі. Крім України, участь у навчаннях беруть понад десяток країн НАТО. Кількість учасників, зазвичай, сягає кількох тисяч.

Нещодавно завершились навчання "Захід-2021"

Зазначимо, що 15 вересня завершились масштабні білорусько-російські навчання "Захід-2021". У них брали участь близько 200 тисяч військових, 80 літаків та 760 одиниць військової техніки

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Така активність Росії та Білорусі занепокоїла західні держави та звісно – Україну. Експосол України в Білорусі Роман Безсмертний переконаний, що таким чином Росія створює плацдарм атаки на Європу. Не розвіяла такі припущення і телефонна розмова Путіна та Лукашенка, у якій самопроголошений президент Білорусі казав, що "навчання проводять разом, бо воювати доведеться теж разом".

