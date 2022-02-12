Відповідальність Білорусі за агресію проти України: у Сенат США внесли законопроєкт
Джерело:James Lankford
До Сенату США внесли проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Його метою є утримати Білорусь й не дати їй дозволити Росії використати свою територію для вторгнення в Україну.
Законопроєкт вніс американський сенатор Джеймс Ленкфорд. Він наголосив, що документ передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає російську агресію.
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США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, застосують жорсткі економічні та дипломатичні санкції,
– мовиться у повідомленні.
Поблизу кордону Білорусі та України Росія розмістила 30 тисяч військових. Це – максимальне нарощення сил на території країни з часів холодної війни.
Ситуація у Білорусі
- Росія та Білорусь проводять так звані військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони триватимуть з 10 до 20 лютого.
- На оприлюднених світлинах видно, що тренування відбуваються з застосуванням озброєння та бронетранспорту.
- Європа забила на сполох, адже концентрація військ – найбільша з часів Холодної війни. Ба більше, у Європарламенті заговорили про те, що Росія може окупувати Білорусь.
- Джен Псакі – речниця Білого дому – заявила, що Кремль може використати так звані навчання для ескалації ситуації довкола України.
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