Відповідальність Білорусі за агресію проти України: у Сенат США внесли законопроєкт

12 лютого 2022 , 13:56
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Джерело:

James Lankford

До Сенату США внесли проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Його метою є утримати Білорусь й не дати їй дозволити Росії використати свою територію для вторгнення в Україну.

Законопроєкт вніс американський сенатор Джеймс Ленкфорд. Він наголосив, що документ передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає російську агресію.

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США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, застосують жорсткі економічні та дипломатичні санкції,
– мовиться у повідомленні.

Поблизу кордону Білорусі та України Росія розмістила 30 тисяч військових. Це – максимальне нарощення сил на території країни з часів холодної війни.

Ситуація у Білорусі

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Автор: Мар'яна Бекало