Відповідальність Білорусі за агресію проти України: у Сенат США внесли законопроєкт

До Сенату США внесли проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію". Його метою є утримати Білорусь й не дати їй дозволити Росії використати свою територію для вторгнення в Україну.

Законопроєкт вніс американський сенатор Джеймс Ленкфорд. Він наголосив, що документ передбачає санкції щодо Білорусі чи будь-якої іншої країни, яка підтримає російську агресію.

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США повинні чітко дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, застосують жорсткі економічні та дипломатичні санкції,

– мовиться у повідомленні.

Поблизу кордону Білорусі та України Росія розмістила 30 тисяч військових. Це – максимальне нарощення сил на території країни з часів холодної війни.

Ситуація у Білорусі

Росія та Білорусь проводять так звані військові навчання "Союзна рішучість-2022". Вони триватимуть з 10 до 20 лютого.

На оприлюднених світлинах видно, що тренування відбуваються з застосуванням озброєння та бронетранспорту.

Європа забила на сполох, адже концентрація військ – найбільша з часів Холодної війни. Ба більше, у Європарламенті заговорили про те, що Росія може окупувати Білорусь.

Джен Псакі – речниця Білого дому – заявила, що Кремль може використати так звані навчання для ескалації ситуації довкола України.

Як Росія та Білорусь проводять спільні навчання: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.