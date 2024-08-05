Що чекає на тих, хто не оновив свої дані до 16 липня: якими будуть кроки ТЦК

Оновити свої військово-облікові дані громадяни мали до 16 липня. Тих, хто не виконав вимогу закону чекає адміністративна відповідальність.

Про це розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак.

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Обов'язок уточнення даних закріплено законодавством. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАП або шляхом реєстрації електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

Ті, хто не оновив дані, не знатимуть, чи є порушення

Привілеєм для громадян, які оновили дані, є те, що в разі надсилання повістки або запрошення до ТЦК на проходження ВЛК, уточнення даних, постановки на облік, вони однозначно знатимуть, що повістка направлена. Знайдуть її у своїй поштовій скриньці і будуть розуміти, чи є якісь порушення.

Громадяни, які не оновили дані та не проживають за зареєстрованим, задекларованим місцем проживання, будуть отримувати повістки за неактуальними адресами. Відповідно, після цього будуть притягнуті до адміністративної відповідальності,

– зазначила Козак.

Ба більше, дізнаватися про існування цих адміністративних стягнень вони будуть вже тоді, коли дана постанова піде до обов'язкового виконання у виконавчу службу.

Відтак, як наголошує представниця ТЦК, ті, хто оновив свої дані, в принципі убезпечені і будуть чітко розуміти ті процеси оповіщення.

Ось як це вигладає на практиці:

Військовозобов'язаним, які не уточнили свої дані, ТЦК надсилає повістку за останнім відомим місцем проживання.

Після неприбуття особи, ТЦК має право одразу винести постанову і накласти адміністративне стягнення (штраф від 17 до 25 тисяч гривень).

Після неприбуття за повісткою особою займуться органи Національної поліції з метою здійснення адміністративного розшуку та доставлення до відповідного ТЦК.

І після цього окремо громадянин також буде притягуватися до адмінвідповідальності за неоновлення даних. Тобто це два окремих порушення.

. Законодавство не передбачає винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.