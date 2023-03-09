Відповідальність за все скоєне їх не мине, – Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку

9 березня російський ворог завдав масованих ракетних ударів по території України. На це вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Також він оприлюднив кадри наслідків прильотів.

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Реакція Зеленського на масовану ракетну атаку

Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним,

– написав президент.

Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Зеленський зазначив, що усі відповідні служби працюють і триває відновлення роботи енергосистеми. За його словами, наразі застосовані обмеження світла у всіх регіонах.

Президент наголосив, що російський ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики.

"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!" – підкреслив Зеленський.

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