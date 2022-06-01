Відповіді, що там відбулося, навіть у мене немає, – Данілов про окупацію Херсонщини

Росія 24 лютого розпочала широкомасштабний наступ на Україну. Одним з напрямків атаки були Херсонська область, де ворог доволі швидко просунувся на чималі відстані.

Херсонську область ворог атакував з окупованого Криму. Звідти заходила російська військова техніка, яка швидко переміщалася на по всьому регіону.

Читайте також Херсон – козир, яким гратиме Росія, – політичний експерт

Стримувати наступ ворога мало замінування перешийка у Херсонській області на адмінкордоні з окупованим Кримом. Однак виявилося, що він був розмінований. Відтак завади російській армії швидко просунутися не було. Поки остаточної відповіді чому так сталося немає. Це підтвердив і секретар РНБО Олексій Данілов.

"Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми обов’язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями", – заявив Олексій Данілов.

Герой України за підірваний міст

25 лютого Збройні сили України ухвалили рішення підірвати Генічеський автомобільний міст, аби зупинити танкову колону окупантів. Цю задачу виконував інженер окремого батальйону морської піхоти Віталій Скакун. Він не встиг відійти з моста. Щоб не дати піти ворогу на швидкий прорив, він підірвав його з собою.

26 лютого Віталію Скакуну було присвоєно звання Героя України (посмертно).

Окупація Херсонщини

Однак росіянам вдалося доволі швидко окупувати Херсонську область. Вони швидко рухалися дорогами регіону, не затримуючись в містах. Вони їх оточували блокпостами, а після цього обходили їх.

Їх головна ціль була якомога далі просунутися – на схід в бік Маріуполя, щоб зробити сухопутний коридор з Росії в Крим. А на захід – щоб наблизитися якомога більше до Одеси.

В регіоні тривали важкі бої. Відтак українські захисники були змушені відступити з Херсону через значно переважаючі сили ворога. Навіть коли в місті вже були російські танки, місцеве населення виходило на акції протесту. Та згодом окупанти значно посилили тиск на мешканців міста, коли просто посеред вулиць почали затримувати активістів, а на акціях протесту застосовувати зброю.

Зараз вся область – під російською окупацією. Окупанти її масово розграбовують – вивозять зерно та інше продовольство до Криму чи континентальну Росію. Зараз в'їзд чи виїзд до Херсонської області зі сторони території України, яка підконтрольна українській армії, майже закритий. На дорогах стоять блокпости, а окупанти розстрілюють автомобілі, які пересуваються цими шляхами.

Читайте також Гауляйтер закриває Херсонщину на виїзд та переходить на московський час

Тамтешні гауляйтери роблять все, щоб догодити Кремлю. Навіть намагалися провести так званий "референдум", як це у 2014 році зробили в окупованих Криму, Донецькій та Луганській областях. Але від цієї ідеї довелося відмовитися через спротив місцевого населення. Хоча від ідеї приєднання окупованої Херсонщини до Росії не відмовляються. І намагаються запровадити на цій території російський рубль.

Дивіться відео про те, чи очікувати наступу росіян на Запоріжжя