"Вікно можливостей": чи відправить Сеул своїх фахівців до України

Північна Корея вступатиме у війну Росії проти України, відправляючи воювати на боці країни-агресорки свої війська. Ймовірно, що готується остаточне оформлення юридичних нюансів завдяки ратифікації літнього договору між Москвою та Пхеньяном. Південна Корея має дати сигнал не лише КНДР, а й автократичним країнам, що вона реагуватиме на такі події.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив політолог Ігор Чаленко, який вважає, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України стане слабким місцем КНДР, адже це розв'язує руки Сеулу не лише для допомоги Україні, а й залучення додаткової підтримки з боку партнерів, зокрема США, щоб укріплювати власну територію.

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Підтримувати Україну Сеул почав значно раніше

Південна Корея розглядає можливість відправити військових фахівців та експертів в Україну на тлі того, що північнокорейці долучаться до війни Росії проти України. Однак Чаленко такий розвиток подій вважає не надто реалістичним.

"Реалізацію подібного сценарію я б повністю не виключав, але вважаю, що наразі це малоймовірно. Тому що Сеул вже міг себе проявити протягом попередніх посилень ескалацій з боку Північної Кореї (постачання артилерійських боєприпасів, аналогів балістичних ракет "Іскандер-М" – KN-23). Ми завжди чули, що Південна Корея на тлі цього буде розглядати зміни у політиці до України", – зазначив Чаленко.

Однак, говорячи об'єктивно, Південна Корея вже допомагала Україні. Політолог навів приклад ситуації, коли Сеул відправив США свої артилерійські боєприпаси на 350 мільйонів доларів. Тоді Сполучені Штати замість цих дали Україні зі своїх запасів необхідну кількість артилерійського озброєння.

В Південній Кореї є ракети Taurus, які Німеччина не хоче давати Україні

На думку політолога, нинішня ситуація з поглибленням співпраці Росії та КНДР відкриває низку можливостей не лише для зміни політики Південної Кореї, а й отримання Україною додаткової підтримки.

Варто згадати декларацію між Південною Кореєю, США та Японією, де було прямо пов'язано ситуацію на корейському півострові з російсько-українською війною. Сьогодні середовище таке, що дійсно відкриває Південній Кореї вікно можливостей для зміни власної політики,

– зазначив Чаленко.

Політолог зауважив, що слід дивитися на ситуацію набагато ширше, не лише у розрізі постачання південнокорейської продукції. Він розповів, що в Південній Кореї є понад 200 ракет Taurus, які свого часу були поставлені Німеччиною.

"Нагадаю, чому Шольц не хотів давати Україні ці ракети, бо, з його слів, не можна, щоб їх програмували німецькі військовослужбовці. А якщо їх програмуватимуть південнокорейські? Ситуація тоді зміниться, це елемент тиску на Німеччину, аби вона все-таки дала дозвіл на використання своїх технологій. У випадку з Південною Кореєю є величезний потенціал для розвитку", – підсумував Чаленко.

Нагадаємо, Південна Корея обговорює можливість відправити в Україну наступальні та оборонні озброєння. В Сеулі попередили про "поетапні заходи" у відповідь на рівень військової взаємодії Росії та КНДР.