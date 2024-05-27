Питання вивчається: у Міноборони Франції прокоментували відправку інструкторів в Україну

Олександр Сирський повідомив, що Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Водночас у Міністерстві Збройних сил країни заявили, що "питання вивчається".

Структура не підтвердила анонсовану українським головнокомандувачем відправку інструкторів. Там додали, що продовжують консультуватися з Україною щодо її потреб.

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Французькі інструктори в Україні

Міністерство Збройних сил Франції заявило, що це питання відправки французьких інструкторів в Україну вивчається.

Як уже неодноразово зазначалося, навчання на українській землі є одним із проєкт, які обговорюються після конференції з підтримки України, скликаної президентом Республіки (Еммануелем Макроном – 24 Канал) 26 лютого,

– заявили в міністерстві.

У структурі додали, що як і в ситуації з іншими подібними проєктами, Франція продовжує роботу з українцями, зокрема для розуміння наших конкретних потреб.

Також нещодавно в Литві заявили про готовність відряджання своїх військ до України із навчальною метою. Зокрема, там зазначили, що не вірять у ядерні погрози Путіна і можливість застосування такої зброї Росією.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Макрон, коли говорив про введення військ, мав декілька пропозицій: місія НАТО тренуватиме українські війська в Україні; в Україні створять підземні хаби для ремонту західної техніки; представники НАТО стоятимуть на українському кордоні. Зокрема, варіант з навчаннями він вважав логічним, адже тоді українцям не доводилося б їхати у Францію чи Польщу.

Що говорив Сирський

У понеділок, 27 травня Рустем Умєров та Олександр Сирський провели відеозустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню. За результатами цієї зустрічі головнокомандувач повідомив, що вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Сирський привітав рішення Франції та висловив сподівання, що це стане поштовхом для аналогічного рішення від інших країн.