"Все змінюється": Боррель відповів, чи відправить ЄС військових інструкторів в Україну
В Євросоюзі активно обговорюють ідею відправки військових інструкторів для навчання українських військових. Втім, наразі серед держав-членів немає консенсусу щодо цього рішення.
Усе через те, що в деяких країнах побутує думка, що розміщення військових інструкторів може створити певний ризик. Про це заявив верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони, повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя.
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Як проходить обговорення можливості відправки військових інструкторів до України
В Європейському Союзі активно обговорюють можливість відправки військових інструкторів для навчання українських військових.
Провідні країни-члени ЄС вважають, що тренування військових безпосередньо за сценарієм війни, уникаючи переміщень між країнами, має свої переваги. Це дозволить краще адаптувати екосистему тренувань до реальних умов війни,
– сказав Боррель.
Інші ж країни вважають, що розміщення військових інструкторів створить певний ризик. Наразі спільної позиції в Євросоюзі немає.
"Є різні погляди, але я не можу сказати, що є консенсус, аби зробити це завтра. Але все змінюється", – зазначив він.
Відправка військових інструкторів з Франції: що відомо
- 27 травня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
- Втім, у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України. Зокрема, там зазначають, що це питання ще опрацьовують.
- Втім, 29 травня з'явилася інформація, що Еммануель Макрон планує оголосити план можливого розміщення французьких інструкторів в Україні під час візиту Володимира Зеленського у Францію.