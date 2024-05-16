Міноборони Греції заперечує факт таємної передачі зброї до України

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Греція таємно відправила до України 250 контейнерів з озброєнням. У четвер, 16 травня, Міністр оборони Греції Нікос Дендіас спростував цю інформацію.

Дендіас наголосив, що Греція постачала Україні зброю та боєприпаси протягом останніх двох років, але не відправляла озброєння, яке є критично важливим для оборони країни. Він також заявив, що вони не приховують інформації про продаж зброї

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Греція не передає зброю до України

Ніякої передачі зброї Україні немає,

– заявив Дендіас депутату від "Нових лівих" Сіа Анагностопулу під час дебатів у парламенті щодо законопроєкту про створення Центру оборонних інновацій.

Міністр також уточнив, що Греція не приховує інформацію про продаж зброї в рамках міжнародних угод. Зокрема, Греція продає застарілі матеріали до Чехії та США, що дозволяє заощадити ресурси, адже знищення цих матеріалів коштувало б понад 100 мільйонів євро.

Зауважимо, що газета Efimeritha ton Syntakton раніше повідомила про те, що грецьку зброю та боєприпаси таємно перевозять залізницею через Румунію в контейнерах, і що перші два контейнери були нещодавно відправлені зі станції Като-Гефіра, розташованої неподалік від Салонік.

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