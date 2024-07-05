Сподіваюся, що Росія не доведе до цього, – Дуда про відправлення польських військових в Україну

Анджей Дуда висловився про можливість відправлення польських військових на війну в Україну. Президент Польщі висловив сподівання, що Росія не доведе до ситуації, коли доведеться ухвалювати подібне рішення.

Водночас польський очільник зазначив, що Росія не повинна виграти війну в Україні, оскільки це створить величезну загрозу для Європи та всього світу. Про це Дуда заявив на спільній пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, передає 24 Канал.

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Що сказав Дуда про відправлення польських військ в Україну

Президент Польщі заявив, що його країна повинна утриматися від розгортання своїх солдатів в Україні зараз. За словами польського очільника, такий крок може призвести до втягування члена НАТО у війну.

За словами Дуди, позиція Польщі полягає у тому, щоб відправляти нашій державі військову допомогу, але не розміщувати там своїх солдатів.

Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, щоб вони воювали там на захист Республіки Польща чи НАТО. Тому я сподіваюся, що такої потреби не буде, що Росія не доведе до такої ситуації,

– сказав польський глава.

Дуда також зазначив, що Польща абсолютно не хоче брати участь у війні Росії проти України, а також, щоб польські військові воювали у нашій державі.

Раніше уряд Нідерландів не виключив участь у коаліції з навчання військових в Україні. Проте, за словами Міністра оборони країни, остаточного рішення щодо цього поки що немає.