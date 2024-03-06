Зеленський просить зброю, а не війська США, – Білий дім про відправлення солдатів в Україну
У Білому домі зазначили, що США не відправлятимуть свої війська для участі у бойових діях в Україні. Адміністрація Байдена наголосила, що Київ і не просить цього робити.
Водночас Україна просить надати необхідну зброю для протидії повномасштабній російській агресії, а не військових. Про це під час брифінгу розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає 24 Канал.
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У Білому домі висловилися про потреби України у війні
У своїй заяві Кірбі наголосив на важливості схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Він наголосив на необхідності подальшого сильного лідерства та підтримки з боку Сполучених Штатів у коаліції з понад 50 країн, які підтримують Україну.
Джо Байден також від самого початку дуже чітко заявляв: американських військ, які воюватимуть на полі бою в межах України, не буде. І знаєте що? Президент Зеленський про це і не просить. Він лише просить про засоби й спроможності,
– наголосив він.
Представник Білого дому зауважив, що український президент ніколи не просив, щоб іноземні війська воювали за його країну. Кірбі наголосив, що це хочуть робити особисто він і його війська, але тоді Україні потрібні засоби, і ось тут США потрібно допомогти нашому народу.
У США казали, що американці не будуть воювати в Україні
- Представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон заявила, що американські війська воювати на території України не будуть. Водночас США продовжуватимуть підтримувати Україну військовою допомогою у боротьбі проти агресора і закликала Конгрес сприяти цьому, ухваливши законопроєкт про допомогу.
- Представник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що "президент дав зрозуміти, що США не надсилатимуть війська воювати в Україну". Водночас він наголосив, що шлях до перемоги України зараз лежить через Палату представників Сполучених Штатів.
- Така заява Сполучених Штатів була реакцією на слова президента Франції, що не можна виключати відправлення військ НАТО в Україну. Головне про скандальну заяву Макрона і реакцію іноземних лідерів на слова французького очільника – читайте у матеріалі.