Скільки коштуватиме відпустка та чого очікувати від відпочинку на мальовничих курортах Чорногорії у часи коронавірусу – розповіла директорка туристичної агенції.

Які дрібниці варто взяти до уваги та на які витрати розраховувати, плануючи пляжний відпочинок закордоном у 2020 році, 24 каналу розповіла засновниця і директорка туристичного агентства Tasty travel Дар'я Сапожнікова.

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Чорногорія – одна з найкрасивіших балканських країн – однією з перших відкрила свої курорти для українських туристів. На що зважати, якщо обираєте відпочинок там – читайте у матеріалі.

Як правильно обрати тур?

Підрахувати, скільки грошей ви готові витратити на відпочинок. Та обирати варіанти на основі наявного бюджету. Це – універсальна формула для будь-якого відпочинку.

Скільки коштує відпочинок у Чорногорії/ Інфографіка 24 каналу

При цьому також зважайте, що Чорногорія – як і всі країни Балкан – максимально колоритні і привітні до туристів. Тому варіант взяти в оренду машину та обдивитись всі найцікавіші місця самостійно – тут один із найкращих. Особливо якщо зважати, що навіть до карантину міжміські автобуси тут працювали доволі безсистемно. А дивитись там дійсно є на що.

"Будва і Котор – красиві середньовічні міста, атмосферою яких варто насолодитися. Величезний каньйон річки Тари, де можна організувати і сплав, і просто прогулянку. Скадарське озеро – найбільше на Балканському півострові. Скельний монастир Острог, де можна побачити, як орли літають у тебе під ногами. Чорногорія досить маленька країна, тому подивитись це все за один відпочинок – цілком реально", – пояснила Сапожнікова.

Куди їхати?

Будва – місто з добре розвиненою туристичною інфраструктурою, де не засумуєш. "Там багато барів, клубів, екскурсій і різних пропозицій з варіантами відпочинку. У місті дуже широкий вибір житла від готелів всіх видів до крихітних затишних апартаментів. Виїхати звідти можна самостійно, можна – з екскурсійним бюро. Там шумно. Пляжі галькові", – розповіда Сапожнікова.

Котор – одне міст, включених до списку спадщини ЮНЕСКО. "Старе місто – типове італійське середньовічне місто з вузенькими вуличками і красивими балкончиками. Там багато затишних барів і ресторанів у старих будівлях. Которський залив – надзвичайної краси місце, створене для інстаграмного відпочинку. Але Котор – місто портове, тому вода там не надто чиста", – каже турагентка.

Відпочинок у Которі / Фото: wecityguide.com

Для сімейного відпочинку досить непоганий варіант – Герцог Нові. "Його називають ботанічним садом Чорногорії. У це місто моряки привозили рослини з різних країн і багато там добре прижилися. Житло там набагато дешевше, ніж у Будві. Вода чиста і красива. Пляжі там забетоновані, і потрібно остерігатися морських їжаків", – пояснила вона.

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Светі Стефан – місце для елітного сімейного відпочинку. Його називають перлиною Чорногорії. Там тихо, малолюдно і дорого. Цей курорт створили на базі древнього рибацького поселення на скелястому острові у 1960 році. Відтоді він став один з найбільш незвичних місць відпочинку всього Середземномор'я. Старе місто, вежа, вузькі вулички, магазинчики і церкви – все збережене у своєму первинному вигляді. Але весь це невеликий острів – це один готель, де можна знайти все необхідне для тихого відпочинку на Будванській рив’єрі.

Відпочинок на Светі Стефані / Фото: wecityguide.com

З 2012 року острів закритий для всіх, хто не є гостем курорту. Однак у докарантинні часи туристи, які мріяли подивитись на острів не лише з материка, винайшли лайфхак – на вечерю до місцевого ресторану пускають всіх без проблем.

Ульцин – місто на кордоні з Албанією. У ньому максимально тихо і малолюдно. Не всі туристи туди готові доїжджати через тривале транспортування з аеропорту. Місто з досить розвиненою інфраструктурою, там можна знайти розваги на будь-який смак, хоча не можна сказати, що вони зустрічаються на кожному кроці. Пляжі в Ульцині піщані, хоча пісок досить екзотичний – він чорний, вулканічний. Море неглибоке, тому Ульцин також ідеально підходить для відпочинку з маленькими дітьми. Ціни там досить низькі.

Що там із коронавірусом?

В’їзд та виїзд не передбачають жодних обмежень, обсервації чи додакових тестів. Туристам потрібно мати страховку, яка покриває CОVID-19. Вона, за словами Сапожнікової, має входити у ваш туристичний пакет. Також в аеропорту доведеться пройти додатковий медичний огляд і вимірювання температури.

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Окремо посольство України наголошує, що мандрувати до Чорногорії краще прямими перельотами та уникати автомобільних подорожей. Тому що сусідні із нею країни мають свої особливості перетинання кордону:

В’їзд з території Боснії і Герцеговини та Албанії лише за умови наявності негативного тесту.

В’їзд з території Сербії означає обов’язкову 14-денну обсервацію у карантинному закладі.

Проїзд "зеленим коридором" через Угорщину та Хорватією є можливим без тесту на умовах транзиту (без зупинок і затримування, за встановленим маршрутом та часом).

При цьому пам’ятайте, що дані щодо епідеміологічної ситуації постійно оновлюються і стрибки із однієї епідеміологічної зони в іншу для країн Європи – умовно звичне явище. Тому просто зауважте, що постійно потрібно стежити за ситуацією.

Носіння масок, температурний скрінінг, додаткові вимоги до чистоти та соціального дистанціювання – обов’язкове, як і скрізь.

"Для готелів працюють ті ж правила безпеки, що і в інших країнах. All inclusive є, але все подають офіціанти. Якщо врахувати, що Чорногорія - це, в основному, маленькі затишні вілли-готелі, то у їхньому побуті мало що зміниться. Хіба що, персонал тепер буде в масках і рукавичках, а прибирання та дезінфекція будуть проводитися частіше і ретельніше", - сказала Сапожнікова.

Загальні поради

Також варто зважати на такі поради:

Під час поїздки до Чорногорії запасайтесь готівкою – термінали та банкомати там зустрічаються далеко не скрізь. Розрахуватись карткою у маленьких ресторанчиках із власними устричними фермами практично неможливо. А саме там можна знайти найсмачніші страви із морепродуктами.

Візьміть із собою не лише необхідний особисто вам набір медичних препаратів, а і додаткову пачку масок та одноразових рукавичок.

Залишайтесь на зв’язку з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку. Перед вильотом уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання.

Уважно вивчіть поради МОЗ щодо правил реалізації закордонних поїздок. Збережіть контакти найближчої дипломатичної установи України та цілодобової "гарячої лінії" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Уникайте екскурсій, які пропонують відвідати сусідні країни. Епідеміологічна ситуація постійно змінюється. Навіть якщо в якусь з країн, до якої можуть запропонувати мандрівку готельні гіди, можна без проблем в’їхати, цілком можливо, що виїхати з неї буде не так просто.

Слідкуйте за всіма повідомленнями місцевих органів влади та в обов’язковому порядку дотримуйтесь всіх наявних вимог. В окремих регіонах, наприклад, влада може впроваджувати комендантську годину, яку краще не порушувати.

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