Як військовому виїхати під час відпустки за кордон: детальне роз'яснення юристів

Українські військові наразі мають право піти у відпустку на 20 днів. В українському законодавстві немає прямого дозволу на виїзд за кордон військовослужбовцям під час відпустки. Водночас це можуть вирішувати в індивідуальному порядку.

Тож, у деяких випадках військовий під час відпустки таки може виїхати за кордон. Як це зробити, розповіли юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

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Виїзд військового за кордон під час відпустки

Відпустка військових під час воєнного стану регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9342, який збільшив тривалість такої відпустки на 20 днів.

Відразу зауважимо, що прямого дозволу на виїзд для військовослужбовців за кордон закон, за словами юристів, не передбачено. Втім, цей запит можуть розглянути в індивідуальному порядку.

Так, щоб отримати законну можливість виїхати з України, військовий має подати рапорт на відпустку, в якому надати підтвердження, що в нього є підстави для виїзду за кордон.

Зокрема, якщо його дружина і діти в іншій країні. Тоді військовий має подати свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном,

– пояснили фахівці.

Зазначають, що далі командир військової частини ухвалює рішення, чи дозволити таку відпустку.

Що далі: чи не буде проблем на кордоні

Юристи наголошують, що відповідне рішення має бути закріплено у відповідному наказі. Також можна використовувати відпускний квиток, де буде зазначено термін відпустки та дозвіл на виїзд за кордон.

Що може змінити ситуацію

! Дозвіл командування не дає стовідсоткової гарантії, що прикордонники дозволять військовому виїхати з України.

У перспективі виїзд військового за кордон на час відпустки можуть врегулювати. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8090 від 30 вересня 2022 року, який пропонує юридично закріпити дозвіл на виїзд за кордон військовим, які "не менш ніж 90 днів брали участь у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави". А метою подорожі має бути відвідування рідних.