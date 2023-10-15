Відпустка за сімейними обставинами: коли військовий може її отримати

Відповідно до українського законодавства, військовослужбовці мають право на відпустку. Зокрема, за сімейними обставинами.

Юрист Ілля Шипко пояснив, за яких умов військовий може піти у відпустку за сімейними обставинами. До речі, щоб отримати її, необхідно скласти рапорт, передає 24 Канал.

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Що треба знати про відпустку за сімейними обставинами

Юрист зауважив, що з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" умови отримання відпустки дещо змінилися та розширилися.

Наразі військовослужбовці мають право отримати 30 діб відпустки на рік. Щоправда, не більше, ніж 15 днів за один раз.

Втім, навіть якщо військовослужбовець уже використав її, ще має право на відпустку за сімейними обставинами – не більше, ніж 10 діб

Термін 10 днів займає виключно сама відпустка. Тобто дні які займають дорогу від частини додому і назад не враховуються в ці 10 діб. Проте очевидно, що строки маршруту додому і до частини мають бути розумними і не можуть перевищувати близько 2 – 3 днів,

– пояснив юрист.

Що підпадає під "сімейні обставини"

Зазвичай до таких підстав відносять:

одруження військовослужбовця,

смерть чи тяжкі захворювання батьків і дружини,

смерть інших близьких осіб до військовослужбовця,

у деяких випадках народження дитини та в інших випадках коли дійсно присутність військовослужбовця вдома є необхідною.

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Як отримати таку відпустку

Військовослужбовцю треба скласти рапорт. У ньому чітко прописати підстави для отримання відпустки за сімейними обставинами та надати пакет документів, що підтвердить конкретні підстави.

Зазвичай до таких документів належать:

свідоцтво про смерть близької особи,

документи які посвідчують родинні зв'язки з такою особою,

лікарські заключення та висновки про стан здоров‘я близьких осіб тощо.

Копії таких документів, бажано, щоб були нотаріально завіреними. Після цього військовослужбовець має подати цей рапорт з копіями документів безпосередньому командиру чи діловоду у двох екземплярах,

– зазначив Шипко.

Додав, що обидва екземпляри мають зареєструвати. Один – залишити на розгляд, інший – віддати військовослужбовцю. Аби у випадку непередбачуваних обставин та безпідставних відмов, міг надати підтвердження того, що дійсно подавав такий рапорт.

Після розгляду рапорту, мають надати відповідь, чи приймають його і чи надають відпустку. У разі відмови, від частини де проходить службу військовий, має бути офіційна друкована відмова з поясненням, чому саме не погодили.