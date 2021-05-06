Відразу 5 смерчів виникли в Австралії: фантастичні фото та відео унікального явища

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В Австралії після шторму з'явились відразу 5 смерчів. Користувачі мережі опублікували фантастичні фото та відео унікального природного явища.

Джерело:

24 канал

Торнадо зафіксували у вівторок, 4 травня. Смерчі утворились біля узбережжя Нового Південного Уельсу, що в Австралії. 

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Неймовірне природне явище 

Очевидці зробили та фото відео відразу 5 смерчів на пляжі Олд Бар в Харрінгтоні. Смерчі супроводжувались грозою та градом, а також подекуди сильним дощем. Внаслідок торнадо ніхто не постраждав.

Довідка: Смерч, торнадо або циклом – це атмосферне явище, коли з дощової хмари утворюється потужний вихор.

Олд Бар, Австралія: карта

 


Смерчі зафіксували з поля / Колаж 7news.com.au


Відразу 3 водяні смерчі / Фото Джейсона Фіцджеральда


Дощі в Австралії тривали декілька днів / Фото Наомі Кларк


Після смерчів випав град / Фото Наомі Кларк

Відразу 5 смерчів у Австралії: дивіться відео portnews.com.au

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