Відразу 5 смерчів виникли в Австралії: фантастичні фото та відео унікального явища

В Австралії після шторму з'явились відразу 5 смерчів. Користувачі мережі опублікували фантастичні фото та відео унікального природного явища.
Джерело:24 канал
Торнадо зафіксували у вівторок, 4 травня. Смерчі утворились біля узбережжя Нового Південного Уельсу, що в Австралії.
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Неймовірне природне явище
Очевидці зробили та фото відео відразу 5 смерчів на пляжі Олд Бар в Харрінгтоні. Смерчі супроводжувались грозою та градом, а також подекуди сильним дощем. Внаслідок торнадо ніхто не постраждав.Довідка: Смерч, торнадо або циклом – це атмосферне явище, коли з дощової хмари утворюється потужний вихор.
Олд Бар, Австралія: карта
Смерчі зафіксували з поля / Колаж 7news.com.au
Відразу 3 водяні смерчі / Фото Джейсона Фіцджеральда
Дощі в Австралії тривали декілька днів / Фото Наомі Кларк
Після смерчів випав град / Фото Наомі Кларк
Відразу 5 смерчів у Австралії: дивіться відео portnews.com.au
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