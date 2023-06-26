Відреагували аж через добу: у Китаї висловилися щодо заколоту у Росії

У Китаї через понад добу нарешті оцінили події, які відбувались у Росії 23 – 24 червня. Невдалий заколот Євгенія Пригожина там, як і у більшості держав світу, назвали "внутрішньою справою самої Росії".

Свою оцінку на те, що трапилось, дали у Міністерстві закордонних справ Китаю. Так, у "Піднебесній" уточнили, що події – це лише внутрішні справи Росії.

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Це внутрішня справа Росії. Як дружній сусід Росії та всебічний стратегічний партнер для координації нової ери, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання,

– наголосив речник МЗС.

Напередодні події у Росії в Пекіні не коментували.

Зауважимо, що раніше представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що справжні наміри Китаю непрозорі, проте він, найімовірніше, не підтримує Росію у військовому плані. Ба більше, ймовірно, якось "тримає Владіміра Путіна під контролем, не даючи йому підняти градус жорстокості у війні".

При цьому Пекін використовує Москву для власної вигоди, намагаючись перетворити Росію на лояльну і залежну від нього країну.

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