Відрив між США та Росією збільшується: кому належить першість у торгівлі зброєю

Озброєння продають частіше – обсяг торгівлі основними його видами у світі в 2014-2018 роках зріс 7,8% у порівнянні з періодом 2009-2013 років. Лідером експорту залишається незмінним.

До п’ятірки найбільших експортерів у 2014–18 роках входили США, Росія, Франція, Німеччина і Китай, йдеться у звіті, оприлюдненому 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI – 24 канал).

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Разом на них припадало 75% загального обсягу експорту озброєнь у той період.

При цьому у 2009-2013 та 2014-2015 роках збільшився потік озброєнь на Близький Схід. Водночас експорт до інших регіонів зменшився.

Лідирують США – вони є найбільшим експортером основних видів озброєнь у світі. При цьому розрив з іншими експортерами стрімко збільшився у 2014-2018 роках. Так, за останній п’ять років американський експорт зріс до 36% із 30% в попередньому періоді.

Експорт основних видів озброєнь був на 75% вищим, ніж у Росії в період 2014-2018 років, тоді як в 2009-2013 роках він був лише на 12%вищим, ­

– йдеться у звіті SIPRI.

Найбільше американського озброєння пішло на Близький Схід.

"США ще більше зміцнили свої позиції серед найбільших у світі постачальників зброї", – заявив директор Програми витрат на озброєння і армію SIPRI Од Флоран.



Як змінюються експорт озброєння/ Джерело: sipri.org

Він наголосив, що в останні п’ять років США експортували зброю у щонайменше 98 країн. У той же час російський експорт озброєнь в 2014-2018 роках зменшився на 17%. Зокрема, це можна пояснити скорочення закупівлі російської зброї Індією і Венесуелою.

Окрім того, скоротили експорт зброї і Франція з Німеччиною – на 43% і 13% відповідно. Загалом експорт озброєнь країн ЄС у 2014-2018 роках становив 27%.

Зазначимо, Сполучені штати Америки продовжують посилювати українську армію. Після наданих Україні протитанкових ракетних комплексів "Джавелінів", американці вирішили постачати для морських сил снайперські комплекси та озброєння.