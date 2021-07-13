Думаю, це позиція президента, – Лещенко про відставку Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Найімовірніше, таке рішення було прийняте саме під тиском Володимира Зеленського.

Таку думку висловив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. За його словами, рішення про відставку міністра було прогнозованим, однак було невідомо, коли це станеться.

Важливо Арсен Аваков подав у відставку

"Очікували восени. Однак, очевидно, президент вирішив не чекати, адже краще зайти в осінній сезон вже з визначеністю", – сказав журналіст.

Я думаю, це була позиція президента. Він це збирався робити,

– додав Лещенко.

У ЗМІ поширювали інформацію про те, що аби звільнити Авакова – треба відправити у відставку весь уряд. Однак, ймовірно, Аваков йде з посади за домовленістю. Як зазначив Лещенко, влада МВС змінюється у мирному режимі.

Лещенко: Президент "піджимає" нардепів

"Я думаю, тут президент ще й "піджимає" самих депутатів: або вони проголосують за ту кандидатуру, яка погоджена президентом, або йому доведеться скликати позачергове засідання, а ніхто не захоче повертатися з відпусток. Відповідно, з політичного боку це зроблено хитро, але розумно", – зауважив Лещенко.

Чому це треба президенту

За весь час перебування на посаді Аваков працював в уряді Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Арсен Аваков перебуває на посаді глави МВС вже 7,5 років – це рекорд для України.

В нас деякі президенти вдвічі менше правили, ніж Аваков був на посаді,

– сказав журналіст.

Він назвав щонайменше 2 причини, чому Зеленський захотів позбавитися Авакова:

жодних реформ на такому терміні не проводитимуть;

ми заходимо у виборчу кампанію – президенту важливо мати людину, якій він може довіряти.

Лещенко прокоментував заяву про відставку Авакова: дивіться відео

Відставка Авакова: коротко