Він близький до Авакова, – Лещенко про ймовірного нового главу МВС

Арсен Аваков написав заяву про відставку. У ЗМІ з'явилась інформація, що його може замінити нардеп Денис Монастирський або його колега Олександр Бакумов. Останній, до слова, близький до Авакова.

Про це повідомив екснардеп та журналіст Сергій Лещенко. Він вважає, що Міністерство внутрішніх справ очікує на когось більш вагомого.

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"Це депутат, дуже близький до Арсена Борисовича (мовиться про Бакумова – 24 канал). Це син його радника у минулому, випускник Харківського інституту внутрішніх справ", – розповів Лещенко

Він, фактично, керує групою Авакова у парламенті. У мене немає жодних очікувань щодо цих кандидатур,

– додав журналіст.

Хто замінить Авакова

Лещенко сказав, що наразі офіційно невідомо про людей, які можуть замінити Авакова.

Це стане відомо сьогодні ввечері (13 липня – 24 канал), наскільки я розумію. Станом на зараз цього не знає ніхто, окрім президента,

– запевнив журналіст.

У ЗМІ поширювали також інформацію про те, що Авакова може замінити секретар РНБО Олексій Данілов.

"В мене дилема, чи це може бути для Данілова підвищення, чи приниження. Для Данілова нинішня посада є великим політичним ресурсом і впливом. Я не виключаю, що йому можуть запропонувати цю позицію. Однак чи захоче він – тут питання", – пояснив екснардеп.

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Лещенко: Зеленському не треба тимчасового міністра

Журналіст заявив, що зараз найкращий момент, аби призначити постійного міністра, якого запропонує президент.

Моя особиста порада президента – Зеленському треба не тимчасового, а постійного міністра. Депутати мріють про канікули і без зайвих капризів можуть проголосувати,

– зауважив Лещенко.

Для президента важливо, щоб місце глави МВС зайняла людина з його команди.

Що робитиме Аваков після відставки

Лещенко припустив, що міністр точно піде у відпустку, адже він втомився від активної політики. "Найближчим часов він, можливо, візьме паузу. Однак це припущення", – підсумував журналіст.

Лещенко про відставку Авакова: дивіться відео