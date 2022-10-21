Чи зменшиться допомога від Великої Британії після зміни прем’єра: чого чекати Україні

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про свою відставку після того, як пробула на цій посаді всього 6 тижнів. На Британію знову чекають зміни, однак для України це не несе радикальних ризиків.

Підтримкою України опікуються не лише політики

Про це 24 каналу розказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він пояснив, що після відставки Ліз Трасс українська тема справді може на певний час втратити популярність через внутрішні кризи та проблеми перевиборів у Великій Британії. Також є ризики, що у когось з британських політиків випливуть не найприємніші історії щодо російського капіталу чи зв'язків із Росією.

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Але хвилюватися не треба насамперед тому, що співпраця України та Великої Британії закладена у стратегічних документах – Стратегії національної безпеки та геополітичній концепції "Глобальна Британія".

"Наша співпраця є питанням національних інтересів Сполученого Королівства. Нею першою чергою опікуються державні службовці, ті самі британські чиновники, яким дуже байдуже те, що відбувається в політичній сфері", – наголосив Краєв.

Він додав, що ці люди сповідують інтереси Сполученого Королівства, працюють на своїх посадах десятки років і не дадуть політичній структурі зруйнувати ці інтереси.

"Дуже давно у Британії циркулює жарт, що питання виборів і демократії дуже важливі для Британії, допоки вони не суперечать національним інтересам", – підкреслив експерт.

Тому насправді якихось глобальних апокаліптичного масштабу загроз ані для нашої співпраці, ані для британської підтримки я поки що не бачу,

– підсумував Краєв.

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