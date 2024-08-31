Як би важко нам не було, – Олещук залишив загадкове повідомлення після звільнення

30 серпня Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Генерал-лейтенант вперше прокоментував свою відставку.

Під час вечірного звернення президент України оголосив своє рішення про заміну командувача Повітряних сил. Реакція Олещука з'явилася пізно вночі.

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"Ніколи не буде соромно"

Микола Олещук зробив допис на своїй сторінці у телеграмі. Офіцер процитував ексголовкома Валерія Залужного.

"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – Валерій Залужний,

– написав генерал-лейтенант.

Зазначимо, що відставці Олещука передувала перша втрата Україною F-16. Винищувач розбився під час відбиття масованого обстрілу Росії 26 серпня. Тоді ж загинув відомий пілот Олексій Месь.

До слова, тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України став генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій, командувач повітряного командування "Центр".