Зеленський розкрив, яке майбутнє чекає Сирського та Гнатова

В Україні змінилося вище керівництво Збройних сил України. Олександр Сирський більше не головком, а Андрій Гнатов більше не очолює Генштаб.

Володимир Зеленський розкрив, чим далі займатимуться звільнені військовики.

Що буде із Сирським і Гнатовим?

Президент розповів, що він разом із новим головнокомандувачем Михайлом Драпатим і новим міністром оборони Євгеном Хмарою визначили, як у подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту України.

Водночас жодних більше уточнень глава держави не надав.

Важливо, щоб усі складові нашої армії та надалі функціонували абсолютно злагоджено,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 21 липня Володимир Зеленський офіційно повідомив про заміну головкома. Замість Сирського ним буде колишній командувач об'єднаних сил Михайло Драпатий. А Андрія Гнатова на посаді глави Генштабу замінить генерал-майор Ігор Скибюк.

Наступного дня Олександр Сирський опублікував прощальний пост. Він зазначив, що залишає пост головнокомандувача Збройних сил України. Генерал пригадав свій шлях у війську, командування обороною Києва і звільненням Харківщини, а також Курську операцію.

Сирський наголосив, що передає своєму наступнику "армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу".

Зауважимо, що відставка Сирського відбулася на тлі масштабних суспільних протестів. Люди вийшли на вулиці, вимагаючи від президента повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Окрім цього, вони закликали главу держави звільнити Сирського, через конфлікт з яким було звільнено Федорова.

Зрештою, у питанні головкома президент дослухався до думки українців. А ось щодо Федорова, то повертати його до Міноборони він не планує. Колишньому міністру було запропоновано інші посади з технологічних напрямків. Втім, той відмовився від них.