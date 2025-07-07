"Козел відпущення": після колапсу в аеропортах Путін звільнив міністра транспорту

Напередодні через обмеження у повітряному просторі Росії в аеропортах утворився колапс – було скасовано кілька сотень рейсів. Зрештою, в понеділок, 7 липня, стало відомо про звільнення міністра транспорту Романа Старовойта.

Відповідний наказ уже підписав російський диктатор. Документ опублікували на сайті Кремля, передає 24 Канал.

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Що відомо про звільнення

Причини відставки Старовойта наразі офіційно не пояснюють. Однак російські ЗМІ з посиланням на власні джерела стверджують – транспортний колапс не причетний, адже зміну міністра транспорту нібито готували декілька місяців.

Найімовірнішою кандидатурою на пост вважають нинішнього заступника міністра, колишнього губернатора Новгородської області Андрія Нікітіна.

Цікаво, що Старовойт обіймав посаду очільника Мінтрансу Росії з травня 2024 року, а до цього, з жовтня 2018 року, він очолював Курську область. На посаді глави регіону його змінив Олексій Смирнов, якого у квітні 2025 року заарештували у справі про "відкати" під час будівництва укріплень на кордоні з Україною.

До слова, за даними Росавіації, у період 5 – 7 липня авіакомпанії скасували 485 рейсів, на запасні аеродроми пішли 88 рейсів, було затримано на виліт і приліт 1 900 рейсів.

Унаслідок цього оформлено 43 000 вимушених повернень квитків, у готелях розмістили 94 000 осіб, а сума наданих ваучерів на напої та харчування становила 354 000 рублів.