Можлива відставка Степанова: що про це говорять у "Слузі народу" та ОП

Раніше ЗМІ повідомили, що Рада розглядає можливість відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. В Офісі Президента зазначили, що тривалість перебування на посаді Степанова залежатиме від результативності його роботи. А у "Слузі народу" запевняють, що найближчим часом голову МОЗ не планують змінювати.
Джерело:Інтерфакс-Україна
У мережі обговорюють ймовірність відставки очільника МОЗ Максима Степанова. ЗМІ пишуть, що це може статися уже незабаром.
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Що про відставку Степанова кажуть в ОП
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив виданню, що питання перебування на посаді міністра охорони здоров'я Максима Степанова залежатиме від результативності його роботи. Її оцінять президент, прем'єр-міністр і Верховна Рада.
Тривалість перебування на посаді людини, зокрема й Степанова, залежить тільки від результативності роботи, від того, чи вдалося подолати кризові явища. З огляду на конфігурацію нашої політичної системи, такі висновки можуть зробити тільки спільно,
– наголосив Подоляк.
Як інформацію коментують у "Слузі народу"
Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук в ефірі "4 каналу" розповіла, що фракція не розглядає в найближчій перспективі питання відставки Степанова.
На фракції таких розмов не було (рішень про відставку Степанова – 24 канал). Тобто десь кулуарно ми розмовляємо, критикуємо, покладаємо відповідальність – все це є,
– уточнила Верещук.
Одна додала, що розмов про заміну глави МОЗ хоча б в найближчій перспективі не було.Зверніть увагу! Раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук теж повідомила, що фракція не обговорювала питання відставки Степанова.
До слова, нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі зазначив, що питання відставки Степанова можуть розглянути вже у четвер, 29 квітня.
Розмови про відставку Степанова
- Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді були чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.
- Сам міністр тоді зазначав, що він є "незручним міністром" для нардепів, що поширюють ці чутки.
- У лютому 2021 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною. До цього може бути причетний Степанов, хоча сам він запевняв, що працює прозоро.
- Вакцинація в Україні мала початись 15 лютого, але були затримки із поставкою препаратів. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади, якщо вакцина не прибуде до кінця тижня.
- Степанов тоді особисто вирушив до Індії, що провести перемовини з виробниками вакцини та привезти першу партію.