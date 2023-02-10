Молдова змінює уряд на тлі загрози з Росії: як це вплине на інші держави

Уряд Молдови на чолі з прем'єркою Наталією Гаврилицею пішов у відставку. Такі зміни у владі пов'язані з тим, що офіційний Кишинів прагне посилити сектор оборони.

Про це 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Про відставку прем'єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці стало відомо 10 лютого.

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Прем'єрка наголосила, що зараз Молдова вступає у новий етап, пріоритетом якого є безпека країни. Президентка Молдови Майя Санду вже висунула кандидатуру Доріна Речана на посаду прем'єр-міністра країни. Речан є радником Санду з питань оборони та нацбезпеки.

Молдова не може почуватися безпечно

За словами Краєва, акцент на посиленні оборони – дуже важливе рішення для Молдови. Експерт-міжнародник вважає, що такі дії Санду надихнуть інші країни активніше дбати про власну безпеку на тлі загрози з боку Росії.

Обстріли 10 лютого та всі попередні ситуації засвідчили, що Молдова не може почуватися повністю безпечно,

– зазначив Краєв.

Він додав, що влада країни не може повністю гарантувати, що її території та повітряному простору, а також її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності нічого не буде загрожувати.

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Переорієнтація на оборону – важливий крок

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" наголосив, що переорієнтація на оборону є дуже правильним і своєчасним кроком для Молдови.

"Сподіваюся, що у результаті цих змін ми побачимо набагато рішучішу позицію Молдови як щодо протистояння російській агресії, так і щодо розв'язання внутрішніх питань, які стосуються безпеки", – сказав Краєв.

Загроза для Молдови з боку Росії: головне

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 10 лютого 2 російські крилаті ракети "Калібр" перетнули державний кордон України з Республікою Молдовою. У міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети.

Через цей факт міністр закордонних справ Ніколає Попеску терміново викликав посла Росії в Молдові Олега Васнєцова.

Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче зруйнувати політичний порядок у Молдові. Президент України зазначив, що українська розвідка перехопила план того, як Кремль збирається "зламати Молдову". Україна передала детальний російський план керівництву Молдови.

Згідно із законом Молдови, президентка країни тепер має підписати указ про розпуск Кабміну. Старий уряд виконуватиме свої обов'язки до того часу, поки не складуть присягу нові члени Кабміну.