Вбиває мотивацію наших воїнів, – майор ЗСУ різко відреагував на "звільнення" Залужного
Увечері 29 січня мережею поширилась інформація, що Володимир Зеленський начебто звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Підхопили так звану новину не лише телеграм-канали, а й світові ЗМІ.
Подібні повідомлення не просто вносять розбрат у суспільство, але й деморалізують військових на фронті. Детальніше про реакцію на "звільнення" Залужного 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України Єгор Чечеринда.
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Ворога потрібно нищити ззовні, а не всередині
Вже кілька днів, починаючи з 29 січня, у провідних західних виданнях, з посиланням на "власні джерела" пишуть про те, що Валерія Залужного справді мали відправити у відставку.
Ми маємо насамперед говорити про інформаційну гігієну і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Ми не можемо спиратися на абстрактні анонімні джерела. Подібні повідомлення в медіа просто знищують мотивацію та деморалізують людей на фронті. Всі зусилля, які мали бути б спрямовані на боротьбу з ворогом, розпорошуються на оці громадські конфлікти,
– наголосив Єгор Чечеринда.
Найважливіше у подібних ситуаціях пам'ятати, хто є нашим справжнім і головним ворогом. Це лише Росія та її громадяни. Спрямовувати зусилля необхідно на боротьбу саме з окупантами, а не зі своїми ж співгромадянами.
Особливо це стосується закликів, які лунали на тлі чуток про звільнення Залужного. Деякі особи закликали українців виходити на Майдан.
"Це заклики до державного перевороту та повалення державного устрою. Це просто недоречно, такого робити в жодному разі не можна. Всі питання мають вирішуватись у військових або державних кабінетах, а не на вулиці. Вуличні революції під час війни просто неможливі, бо цим скористається ворог", – підкреслив майор ЗСУ.
У Росії тим часом із задоволенням спостерігають за внутрішніми чварами України. Зокрема, пропагандистка Маргаріта Сімоньян одразу відреагувала на новини про "відставку" Залужного. Вона потішалася: "Бардак на хуторі для нас корисний". Це все, що варто розуміти про те, як ворог може скористатись розколом у суспільстві, тож не можна піддаватись на провокації.
Західні ЗМІ пишуть про "звільнення Залужного": що відомо
- Першими про "відставку" генерала Залужного написали у Financial Times. У виданні наголосили, що Зеленський, мовляв, прийняв остаточне рішення про звільнення головкома ЗСУ. "Джерело" FT розповіло, що Залужному нібито запропонували посаду радника з оборони, від якої він відмовився.
- The Economist, до слова, написало про те, що Залужному пропонували стати новим секретарем Ради національної безпеки та оборони. На місце головкома ЗСУ начебто хотіли призначити одного з двох генералів – Олександра Сирського або ж Кирила Буданова. Усе це – дані анонімних джерел.
- На такі ж анонімні джерела посилались і журналісти BBC, пишучи про те, що Володимир Зеленський нібито не вперше хотів звільнити Валерія Залужного. Один з неназваних співрозмовників видання повідомив, що президент України 29 січня обґрунтував необхідність відставки генерала. Однак у цей процес, каже інше "співрозмовник з влади", могли втрутитись західні партнери. Вони таке рішення не вітали, тож процес, мовляв, зупинили.