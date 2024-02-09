В ЄС відреагували на звільнення Залужного

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. В Євросоюзі прокоментували таке рішення українського лідера.

В Єврокомісії заявили, що це внутрішнє рішення України і ЄС буде й надалі надавати необхідну підтримку. Про це заявила речниця ЄК з питань закордонних справ та безпеки Набіла Массралі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Як відреагували в Євросоюзі

За словами Массралі, для Євросоюзу немає значення, хто очолюватиме Збройні сили України. Речниця Єврокомісії каже, що зміна головнокомандувача – це внутрішнє рішення України, і прерогатива президента.

Підтримка України з боку ЄС є непохитною. Ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і ми надаватимемо все необхідне, незалежно від того, хто очолюватиме українські Збройні Сили,

– заявила Массралі.

Зауважимо, що новим Головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський. Про це глава держави повідомив також під час вечірнього звернення 8 лютого.

Валерія Залужного звільнили з посади: основне