Зеленський прокоментував низку відставок у Кабміні

4 вересня народні депутати проголосували за відставку 4 міністрів. Напередодні вони подали заяви на звільнення. Зеленський пояснив, для чого потрібні кадрові зміни в уряді.

Камишіна з посади Мінстра стратегпрому, Стефанишіну – Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Стрільця – Міндовкілля та Малюську – з Мінюста звільнили більшістю голосів.

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"Нам потрібна нова енергія"

Під час спільної пресконференції з ірландським прем'єром президент Зеленський наголосив на потребі "перезавантаження" уряду. Він подякував старій команді міністрів, і зазначив, що "нам потрібно сьогодні нова енергія". Глава держави заявив, що кроки з перезавантаження уряду спрямовані лише на посилення нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика та дипломатія не виняток.

Я сьогодні не можу конкретно сказати, чим буде займатися конкретний міністр. Будуть відповіді, коли їм запропонують ті, чи інші посади. Наразі говорити про це рано,

– пояснив Зеленський, що буде далі зі звільненими колишніми урядовцями.

Нагадаємо, що на засіданні 4 вересня Рада не змогла проголосувати за відставку Ірини Верещук, Віталія Коваля і Дмитра Кулеби.