Відставки в уряді Шмигаля: у ЗМІ назвали міністрів, яких можуть замінити

30 серпня 2021 , 10:42
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Джерело:

"РБК-Україна"

Вже наприкінці вересня у Кабміні можливі кадрові перестановки. Втратити свої посади можуть від 3 до 5 міністрів.

Наступна пленарна сесія розпочнеться вже 7 вересня. За лічені дні до старту з'явилася інформація про можливі кадрові зміни у Кабміні. 

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Зокрема, можливі відставки:

  • Андрія Тарана – міністра оборони;
  • Олега Уруського – віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості;
  • Марини Лазебної – міністерки соцполітики.

Окрім того, втратити свої посади можуть також:

  • Денис Малюська – міністр юстиції;
  • Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики.
Зауважте! У липні Ткаченко коментував чутки про свою відставку. Він наголосив, що конкретних розмов ніхто не веде. 

У "Слузі народу" вже коментували чутки

  • Данило Гетманцев заявив, що розмови про потенційні відставки – це маніпуляція. Політик наголосив: не варто робити висновків без пропозицій від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 
  • Водночас Ірина Верещук анонсувала кадрові зміни у Кабміні на осінь 2021 року. 
  • Про можливі кадрові перестанови також говорив Давид Арахамія. Він зауважив: "я точно можу пообіцяти, що буде, як мінімум 3 – 4 кадрових рішення восени, в уряді". 
Автор: Мар'яна Бекало