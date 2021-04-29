Тупицький знову не прийшов до суду: він нібито лікується

Олександр Тупицький 29 квітня знову не з'явився до Печерського районного суду Києва, де йому мали обрати запобіжний захід. Через це суд відклав розгляд клопотання та переніс засідання.

Печерський районний суд Києва переніс засідання на 12 травня. Про це клопотався захист Тупицького.

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Чому Тупицький не прийшов до суду

Захист відстороненого голови КСУ заявив, що він нібито перебуває на амбулаторному лікуванні. Тому засідання попросили перенести.

Сторона обвинувачення клопоталась про примусовий привід підозрюваного. Однак суд задовольнив клопотання адвокатів Тупицького.

Врешті слухання справи перенесли на 12 травня 2021 року.

Це вже не перша неявка Тупицького

Суддя Олександр Тупицький регулярно не приходять на слухання справ. 15 квітня 2021 року адвокати заявили, що Тупицького госпіталізували. Тоді суд зазначав про передчасність питання примусового приводу та статус Тупицького як спецсуб'єкта.

До того 7 квітня обвинувачуваний не прийшов до суду, тому що його "мамі стало погано".

Коротко про справу Тупицького

19 січня 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру. Йому інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.

Згодом відкрили ще одне кримінальне провадження щодо Тупицького. Цього разу через вчинення самоправства.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.

У кінці березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

8 квітня 2021 року 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського про відсторонення Тупицького в КСУ. Це переважно представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". У зверненні вони заявили, що звільняти суддів КСУ треба лише в законний спосіб.



Хто такий суддя Тупицький / Інфографіка 24 каналу