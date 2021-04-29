Тупицький знову не прийшов до суду: він нібито лікується

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Олександр Тупицький 29 квітня знову не з'явився до Печерського районного суду Києва, де йому мали обрати запобіжний захід. Через це суд відклав розгляд клопотання та переніс засідання.

Джерело:

24 канал

Печерський районний суд Києва переніс засідання на 12 травня. Про це клопотався захист Тупицького. 

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Чому Тупицький не прийшов до суду

Захист відстороненого голови КСУ заявив, що він нібито перебуває на амбулаторному лікуванні. Тому засідання попросили перенести. 

Сторона обвинувачення клопоталась про примусовий привід підозрюваного. Однак суд задовольнив клопотання адвокатів Тупицького.

Врешті слухання справи перенесли на 12 травня 2021 року. 

Це вже не перша неявка Тупицького

Суддя Олександр Тупицький регулярно не приходять на слухання справ. 15 квітня 2021 року адвокати заявили, що Тупицького госпіталізували. Тоді суд зазначав про передчасність питання примусового приводу та статус Тупицького як спецсуб'єкта.

До того 7 квітня обвинувачуваний не прийшов до суду, тому що його "мамі стало погано". 

Коротко про справу Тупицького


Хто такий суддя Тупицький / Інфографіка 24 каналу