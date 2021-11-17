Відсторонення Тупицького: Верховний суд відмовив ОП у припиненні розгляду справи

Судді Верховного Суду відмовили Офісу Президента у розгляді справи про законність звільнення голови КСУ Олександра Тупицького. Сталося це під час засідання 17 листопада.

Велика палата ВС почала розглядати законність указу Володимира Зеленського про звільнення Тупицького з посади голови Конституційного суду України.

Важливо КСУ розгляне справу про звільнення Тупицького та Касмініна

Водночас в Офісі Президента просили зупинити розгляд цієї справи. Це пов'язано з тим, що в середині жовтня КСУ відкрив провадження про конституційність цього ж указу.

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Відповідно, на думку ОП, треба спочатку дочекатися рішення у цій справі. Велика палата не погодилася з цим і відхилила клопотання ОП.

Він також зазначив, що Верховний суд продовжить розглядати справу Тупицького після перерви. Дата наступного засідання поки не призначена,

– розповіла представниця Ради у КСУ Ольга Совгиря.



Чим відзначився Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Ольги Совгирі:

Велика палата Верховного Суду відмовилась зупинити провадження у справі за позовом Тупицького О.М. про скасування указу президента України від 27.03.2021 року № 124/2021, яким було скасовано указ президента про призначення позивача на посаду судді Конституційного Суду.



При цьому раніше Верховний Суд зупинив провадження також і в справі за позовом Тупицького О.М., в якому було оскаржено указ президента України про відсторонення позивача від посади судді КСУ.



Таким чином, тепер Конституційний Суд розв'яже питання про правомірність відсторонення Тупицького О.М. від посади судді КСУ, а питання про правомірність скасування Указу про призначення його на посаду судді буде розглядатися одночасно і Верховним, і Конституційним судами.