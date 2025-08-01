Українське законодавство чітко визначає категорії осіб, які за певних умов мають право на тимчасове звільнення від призову (відстрочку). Також дехто з військовозобов'язаних може отримати бронювання (офіційне резервування).

Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу "Мобільні ТЦК, нові відстрочки в Резерв+ і контракт для 60-річних: якою буде мобілізація в серпні".

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Що буде з відстрочками та бронюванням у серпні?

Міністерство оборони України зазначає, що відстрочка від мобілізації надається особам з інвалідністю (будь-якої групи) та тимчасово непридатним за станом здоров'я.

До тих, хто може отримати відстрочку, також належать військовозобов'язані, які самостійно виховують дитину (чи дітей) до 18 років (зокрема якщо дитина має інвалідність чи тяжке захворювання), а також батьки чи опікуни, які мають на утриманні 3 і більше неповнолітніх дітей.

Важливо, що мають право на відстрочку й особи, які забезпечують постійний догляд за хворими чи інвалідами серед своїх близьких – наприклад, за дитиною, дружиною чи батьками з інвалідністю.

До осіб, які мають право на відстрочку з інших підстав, належать науковці й викладачі вищих навчальних закладів (за денною формою навчання) на період навчання, аспіранти, докторанти, а також науково-педагогічні працівники за основним місцем роботи (не менше 0,75 ставки).

Окрім того, звільняються від призову особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час війни.

Водночас бронювання застосовується для працівників ключових державних і критично важливих підприємств та організацій. Згідно із законодавством, державні органи, підприємства оборонного комплексу, енергетичні компанії та інші критично важливі для держави структури можуть офіційно резервувати певних військовозобов'язаних співробітників.

Бронювання також стосується працівників оборонних та енергетичних підприємств, органів влади, представників судової та дипломатичної системи, працівників критичних підприємств. Працівникам таких підприємств офіційне бронювання дає право відкласти призов до моменту закінчення необхідності їх перебування на обійманих посадах.