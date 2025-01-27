До ТЦК йти не доведеться: як подати заявку на відстрочку від мобілізації у Резерв+
- У застосунку Резерв+ запустили функцію онлайн-відстрочки від мобілізації, що дозволяє уникнути відвідування ТЦК.
- Оформити відстрочку можуть студенти, аспіранти, докторанти, особи з інвалідністю та багатодітні батьки.
У застосунку Резерв+ запустили функцію отримання відстрочки від мобілізації. Для цього не потрібно йти до ТЦК, а заявку подати можна онлайн.
Як подати заявку на відстрочку у Резерв+ та хто її може отримати – повідомляє 24 Канал.
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Хто може оформити відстрочку у Резерв+
Як раніше пояснювала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, функція у Резерв+ дозволяє українцям уникнути довгих черг у ТЦК та паперової роботи, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Це також позитивно вплине й на ТЦК, адже співробітники звільняться від додаткового навантаження.
Найголовніше, що запускаючи онлайн-відстрочки, ми продовжуємо поповнювати екосистему продуктів для військовозобов'язаних, які допомагають вирішувати питання не в чергах, а за лічені хвилини,
– наголосила Черногоренко.
Так, оформити відстрочку у Резерв+ можуть військовозобов'язані:
- студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають освіту в черговості,
- особи з інвалідністю, які мають дійсне посвідчення про пенсію,
- багатодітні батьки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей.
Як оформити відстрочку у Резерв+
Щоб оформити відстрочку у Резерв+, спочатку потрібно авторизуватися у застосунку та надіслати заявку через меню.
Де знайти пункт, щоб подати заявку / Скриншот
Далі слід відповісти на кілька запитань, а після – система автоматично перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Після цього статус про надання відстрочки буде відображатися у додатку.