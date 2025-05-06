Мобілізація у травні: хто втратить право на відстрочку

В Україні продовжили воєнний стан. У цей період до війська можуть забрати чоловіків з 25 до 60 років. Окремі категорії громадян мають права на відстрочку від мобілізації.

Перелік громадян, які мають право на відстрочку, визначений статтею 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передає 24 Канал із посиланням на "Факти".

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Хто втратить відстрочку у травні

За словами юриста Анастасії Руденко, згідно з новим законодавством, відстрочку від мобілізації більше не надають:

студентам, які навчаються за заочною формою навчання або здобувають другу чи третю вищу освіту;

батькам трьох неповнолітніх дітей, якщо є заборгованість зі сплати аліментів;

батькам-одинакам, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти та не відбуває покарання;

чоловікам, які доглядають за дружининими батьками з інвалідністю першої або другої групи (відтепер відстрочка надається лише для догляду за власними батьками, що мають інвалідність);

зведеним братам загиблих захисників (право на відстрочку мають лише рідні або неповнорідні брати чи сестри загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців);

працівникам підприємств та організацій Міністерства оборони, які раніше мали відстрочку.

Зверніть увагу! Особи, які раніше мали відстрочку, можуть її втратити, якщо зміняться обставини, що слугували підставою для її отримання.

Нагадаємо, що Міноборони України розробило нові послуги в застосунку Резерв+ для отримання відстрочки, які зараз тестуються.