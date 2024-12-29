Мобілізація в Україні: хто не зможе отримати відстрочку в січні 2025 року

Деяким військовозобов'язаним доступна відстрочка від мобілізації. Проте, згідно з українським закодавством, існують певні категорії населення, які не можуть її отримати.

Окрім цього, за певних обставин можна втрати наявну відстрочку, передає 24 Канал.

Дивіться також Хто не підлягає мобілізації в Україні у 2024 році: перелік категорій

Хто не зможе отримати відстрочку в січні 2025 року

Отримати відстрочку від мобілізації в січні 2025 року не зможуть такі категорії населення:

студенти, які навчаються на заочному чи вечірньому відділенні або отримують другу чи третю вищу освіту;

батьки, які мають троє чи більше неповнолітніх дітей та заборгованість з виплати аліментів;

особи, в яких дружина має третю групу інвалідності (за винятком кількох випадків, коли відстрочку можуть надати);

ті, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть подбати інші працездатні родичі або близькі;

самотні батьки, якщо мати їхньої дитини (або дітей) не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти та не перебуває в тюремному ув'язненні (тобто, теоретично може піклуватися про дитину/дітей);

особи, які раніше були обмежено придатними, але після повторної ВЛК визнані придатними до військової служби,

працівники підприємств, установ та організацій Міноборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцями.

За деяких обставин можна також втратити наявну відстрочку. Зокрема, це може відбутися, якщо для її отримання людина навмисно подала неправдиву інформацію. Відстрочку можуть анулювати й через те, що військовозобов'язаний не виконує взятих на себе зобов'язань щодо догляду.