Мобілізація 2025: як оформити відстрочку від призову та хто має таке право

Під час загальної мобілізації в Україні деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку від призову. Для цього потрібно подати заяву до ТЦК та СП та надати відповідні документи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як оформити відстрочку від мобілізації

За законом, відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які:

мають трьох і більше дітей і сплачують аліменти;

самотні батьки дітей до 18 років (за певних умов);

виховують дитину з інвалідністю чи важкими хворобами;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю І – ІІ групи;

доглядають хворих близьких (дружина, чоловік, батьки) за медичним висновком;

мають дружину/чоловіка з інвалідністю І – ІІІ групи (з певними діагнозами);

є опікунами недієздатних осіб;

викладачі;

студенти денної/дуальної форми навчання;

звільнені з полону тощо.

Важливо! Повний перелік категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу та можуть отримати відстрочку від мобілізації, визначений статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Для того, щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаним необхідно подати заяву голові комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу. До заяви також потрібно додати документи або засвідчені копії, що підтверджують право на відстрочку. У Мін'юсті зазначили, що копії документів можна засвідчити особисто або у нотаріуса.

Після цього комісія має розглянути заяву протягом 7 днів з дати її отримання. Однак якщо комісія звертається до держорганів по додаткову інформацію, то термін можуть продовжити. У такому випадку заяву мають розглянути не пізніше наступного дня з дня отримання інформації за запитом.

Варто зазначити, що деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку через мобільний застосунок Резерв+ без необхідності звернення до ТЦК. Зокрема функція доступна для студентів, осіб з інвалідністю та багатодітних батьків.