Чи можуть призвати батька дитини з інвалідністю: юрист вказав на важливі нюанси

Попри те, що в Україні мобілізація поширюється на усіх чоловіків призивного віку, деякі військовозобов'язані мають право на відстрочку. Водночас у законодавстві час від часу відбуваються зміни, перелік громадян цієї категорії то розширюють, то зменшують. Розповідаємо, чи мають наразі право на відстрочку чоловіки, які є батьками дитини з інвалідністю.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив важливий нюанс: така особа має право на відстрочку від мобілізації, попри те, кого з батьків вказано в посвідченні дитини з інвалідністю.

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Що потрібно, щоб оформити відстрочку

За його словами, для оформлення відстрочки потрібно особисто з'явитися ТЦК та написати заяву. 3 документів потрібно взяти з собою паспорт громадянина України, військово-обліковий документ та документи, які підтверджують право на відстрочку.

. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Додайте копії документів:

свідоцтва про народження дитини;

свідоцтва про шлюб;

паспорта громадянина України матері дитини;

документів, які підтверджують реєстрацію місця проживання;

довідки про фактичне місце проживання разом з дитиною;

документів які підтверджують інвалідність дитини.

Що далі, термін дії відстрочки

Після того, як у ТЦК розглянуть заяву, працівники нададуть довідку або відповідь, якою буде підтверджено право на відстрочку.

Також додатково у військово-обліковому документі можуть зробити запис про надання відстрочки від призову на військову службу. Відстрочка діє до кінця дії воєнного стану або до моменту скасування інвалідності дитини.

Поради від адвоката

Андрій Карпенко радить подавати документи про право на відстрочку разом із заявою до того, як вас направлять на військово-лікарську комісію (ВЛК).

А також вимагати, щоб на вашому екземплярі заяви про відстрочку поставили відмітку про її отримання (штамп вхідної з найменуванням ТЦК та СП).