Адвокат Андрей Карпенко объяснил важный нюанс: такое лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, несмотря на это, кто из родителей указан в удостоверении ребенка с инвалидностью.
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Что нужно, чтобы оформить отсрочку
По его словам, Для оформления отсрочки нужно лично явиться ТЦК и написать заявление. 3 документов нужно взять с собой паспорт гражданина Украины, военно-учетный документ и документы, подтверждающие право на отсрочку.
Добавьте копии документов:
- свидетельства о рождении ребенка;
- свидетельства о браке;
- паспорта гражданина Украины матери ребенка;
- документов, подтверждающих регистрацию места жительства;
- справки о фактическом месте жительства вместе с ребенком;
- документов подтверждающих инвалидность ребенка.
Что дальше, срок действия отсрочки
После того как в ТЦК рассмотрят заявление, работники предоставят справку или ответ, которой будет подтверждено право на отсрочку.
Также дополнительно в военно-учетном документе могут сделать запись о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка действует до конца действия военного положения или до момента отмены инвалидности ребенка.
Советы от адвоката
Андрей Карпенко советует подавать документы о праве на отсрочку вместе с заявлением., как вас направят на военно-врачебную комиссию (ВВК).
А также требовать, чтобы на вашем экземпляре заявления об отсрочке поставили отметку о ее получении (штамп входящий с наименованием ТЦК и СП).