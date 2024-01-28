Адвокат Андрей Карпенко объяснил важный нюанс: такое лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, несмотря на это, кто из родителей указан в удостоверении ребенка с инвалидностью.

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Что нужно, чтобы оформить отсрочку

По его словам, Для оформления отсрочки нужно лично явиться ТЦК и написать заявление. 3 документов нужно взять с собой паспорт гражданина Украины, военно-учетный документ и документы, подтверждающие право на отсрочку.

Справка. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Добавьте копии документов:

свидетельства о рождении ребенка;

свидетельства о браке;

паспорта гражданина Украины матери ребенка;

документов, подтверждающих регистрацию места жительства;

справки о фактическом месте жительства вместе с ребенком;

документов подтверждающих инвалидность ребенка.

Что дальше, срок действия отсрочки

После того как в ТЦК рассмотрят заявление, работники предоставят справку или ответ, которой будет подтверждено право на отсрочку.

Также дополнительно в военно-учетном документе могут сделать запись о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка действует до конца действия военного положения или до момента отмены инвалидности ребенка.

Советы от адвоката

Андрей Карпенко советует подавать документы о праве на отсрочку вместе с заявлением., как вас направят на военно-врачебную комиссию (ВВК).

А также требовать, чтобы на вашем экземпляре заявления об отсрочке поставили отметку о ее получении (штамп входящий с наименованием ТЦК и СП).