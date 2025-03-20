Мобілізація в Україні: коли відстрочка може бути анульована

Нові правила Кабміну визначають випадки, коли військовозобов'язані можуть втратити відстрочку, навіть якщо вона була оформлена раніше. Це стосується різних обставин, зокрема закінчення терміну бронювання або зміни у статусі підприємства чи організації, де працює особа.

Постанова КМУ №76 від 22 листопада 2024 року містить 14 причин для скасування відстрочки від мобілізації. 24 Канал публікує повний список цих причин. Дивіться також Відстрочка від мобілізації з 1 квітня: які категорії військовозобов’язаних можуть її отримати Коли відстрочку можуть скасувати За якої умови надана відстрочка підлягає анулюванню: закінчення строку її дії;

завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливого, критично важливої установи державним органом, який прийняв рішення про визначення їх критично важливою установою;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, критично важливого підприємства, критично важливої установи);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з критично важливим підприємством, критично важливою установою;

обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування засобами Порталу Дія;

обґрунтованого подання керівника критично важливого підприємства, критично важливої установи, але не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів засобами Порталу Дія;

надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності;

невідповідності військовозобов'язаного умовам, зазначеним в абзаці третьому пункту 8 цього Порядку;

звільнення з посади священнослужителя (за заявою ДЕСС в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов'язаного працівника, що формується на основі інформації, поданої юридичною особою – релігійною організацією);

виключення суб'єкта господарювання або працівника суб'єкта господарювання із складу бригади постачальників електронних комунікаційних послуг та побудови мереж за технологією xPON.