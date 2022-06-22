Відстрочка від призову для тих, хто втратив родичів через війну: в Раду внесли законопроєкт

Народні депутати хочуть дати відстрочку від призову українцям, родичі яких загинули на війні. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомили на сайті законодавчого органу в день появи проєкту – 22 червня. Головним комітетом, який реєстрував його є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепа Завітневича Олександра.

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Кого саме хочуть звільнити від призову

Мовиться про внесення змін до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо нардепи підтримують таке рішення, то буде розширений перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Мовиться не лише про тих, у кого рідні загинули після 24 лютого, а й українців, які втратили рідних під час війни на Донбасі.

Від призову хочуть звільнити жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули чи офіційно є зниклими безвісти під час здійснення заходів із захисту України від збройної агресії Росії. Це поширюватиметься на втрату:

чоловіка та дружини;

сина чи доньки;

батько або матері;

дідуся чи бубусі;

повнорідних чи неповнорідних братів чи сестер.

Якщо законопроєкт підтримають, він вступить у дію з моменту публікації.

Скільки триватиме мобілізація в Україні

Із змінами, які вносять у закон, можна ознайомитися в порівнювальній записці Верховної Ради за цим посиланням

У Міноборони 17 червня розповіли, що поки в країні оголошений воєнний стан, мобілізація триватиме стільки, скільки це необхідно. За словами речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника, вона не поділена на черги та етапи. Проте громадян в армію беруть лише стільки, скільки потрібно для доукомплектування підрозділів ЗСУ та інших Сил оборони. Однак обсяги мобілізації можуть зростати, якщо виникне така необхідність.

Нещодавно у РНБО спростували фейки про вручення повісток. Там акцентували, що не варто сприймати цей документ, як квиток на війну. Наразі більшості людей потрібно лише прийти до регіонального центру комплектації, щоб там уточнили персональні дані та визначили придатність громадянина до служби.

Водночас – весняний призов скасували, оскільки він був недоцільний: дивіться відео