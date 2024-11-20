У Резерв+ з'явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків
У Резерв+ можна отримати відстрочку від мобілізації багатодітним батькам. Проте не всім багатодітним доступна ця функція.
24 Канал пише з посиланням на Рустема Умєрова, що наразі оформити відстрочку в Резерв+ може окрема категорія багатодітних батьків.
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Які багатодітні зможу оформити відстрочку в Резерв+
Відтепер у застосунку Резерв+ з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі,
– заявив міністр оборони.
За його словами, якщо чоловік чи жінка відповідають вимогам, то інформація про відстрочку автоматично з'явиться в електронному військовому документі. Щоб оформити відстрочку в Резерв+ достатньо тільки:
- авторизуватись у Резерв+;
- надіслати запит на оформлення відстрочки;
- система автоматично перевірить ваш статус.
Міністр оборони відзначив, що вони працюють заради того, щоб у Резерв+ стали доступні всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також міністерство хоче запровадити онлайн-оформлення відстрочок для інших категорій громадян.