Спальні мішки і ковдри – напоготові: у Тернополі порадили підготуватися до відсутності тепла

2 листопада 2022 , 07:50
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Джерело:

Сергій Надал

У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла у складний зимовий воєнний час. Для цього необхідно заздалегідь придбати спальні мішки та теплий одяг.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Він заявив, що сила духу українців, вміння мобілізуватися у складні часи, взаємодопомога і підтримка допомагають нам перемагати. Саме ці якості допоможуть нам пройти цей складний зимовий воєнний час.

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У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла

Для цього необхідно:

  • Утеплити вікна та двері,
  • Допомогти утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,
  • Подбати про теплий одяг,
  • Підготувати теплі ковдри та спальні мішки.

Що робити у разі аварійного вимкнення тепла

  • Не обігрівайте квартиру за допомогою газової, електричної плити, дров’яної печі (буржуйки),
  • Складіть графік користування електрикою між квартирами,
  • Не вмикайте одночасно в усіх квартирах електроприлади.

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Автор: Софія Ковнір