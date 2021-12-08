Відтермінувала вторгнення в Україну, – Жданов про наслідки розмови Путіна і Байдена

Відбулись переговори американського президента Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Для Росії вони стали провальними.

Адже країна-окупантка не досягла результатів, яких хотіла. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Час для модернізації ЗСУ

За його словами, переговори президентів на деякий час відтермінували напад на Україну.

Думаю, що вони (переговори – 24 канал) відтермінували, унеможливили вторгнення на практиці,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що цей час можна використати для того, щоб зайнятись власною обороноздатністю і Збройними силами.

Сьогодні (8 грудня – 24 канал) зранку у Путіна провели низку нарад зі всіма силовиками. Так вони оцінюють свої можливості, зокрема у військовому плані. Олег Жданов Військовий експерт

Які кроки потрібно здійснити

Українське військово-політичне командування за час відтермінування повинно врахувати помилки попередніх років. Зокрема треба:

негайно розробляти програму модернізації Збройних сил;

складати запити на постачання зброї і отримувати її;

переглянути військовий бюджет щодо збільшення оборонних програм, переоснащення і закупівлі нових зразків для ЗСУ.

"Такі кроки потрібно здійснити, щоб цей час не минув дарма", – наголосив військовий експерт.

Можливе нова хвиля нарощення військ, – Жданов

Він відзначив, що гроші на це є, але потрібно визначити пріоритети. Мовляв, якщо будувати оборону, то треба 2 – 3 роки напружитись і витратити достатню кількість грошей із бюджету на модернізацію ЗСУ.

"Якщо не ставити ЗСУ у пріоритеті, то ми через деякий час можемо спостерігати нову хвилю конфронтації та нарощення військ біля кордонів", – додав Жданов.

Головне про розмову Путіна і Байдена

Володимир Путін провів відеорозмову із Джо Байденом.

Останній відмовився йти на поступки щодо майбутнього України в Організації Північноатлантичного договору.

Також Байден дав чітко зрозуміти Путіну, що США готові зробити те, чого не робили у 2014 році, і вони вірять, що Європа їх у цьому підтримає.

Жданов назвав наслідки розмови Путіна і Байдена: дивіться відео