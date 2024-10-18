До кінця осені в Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку онлайн

В Україні працює додаток Резерв+, де можна отримати низку послуг, пов'язаних із мобілізацією. Незабаром список того, що там можна зробити, розшириться.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що вже восени у застосунку Резерв+ з'явиться нова функція. Зокрема, можливість оформлювати відстрочки від мобілізації.

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Коли очікувати на оновлення

Вона зазначила, що триває робота над автоматичними відстрочками у додатку. Це полегшить процес отримання, адже не потрібно буде подавати жодних документів – тільки заявку.

Перші з них плануємо вже цієї осені,

– додала Черногоренко.

Пізніше вона уточнила, що така опція у Резерв+ з'явиться у першій декаді листопада.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що мобілізації з 18 років в Україні не буде. За його словами, законодавчих змін щодо зниження призовного віку наразі не передбачається.