Відведення частини військ Росії, звернення Ради до ООН: головне про загрозу вторгнення 15 лютого

Росія заявила про відведення частини своїх військ від наших кордонів. ОБСЄ застосувала інструментарій раннього попередження конфліктів. Рада звернулась до ООН та інших міжнародних організацій через ескалацію агресії Росії. Депутатам можуть заборонити виїжджати з України під час воєнного стану. Більше про заяви, які лунали 15 лютого про можливий наступ Кремля, читайте далі.

Інформаційний простір України та світу наповнений тривожними новинами про можливе вторгнення Росії. Останню інформацію щодо цього читайте у матеріалі 24 каналу.

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Росія оголосила про відведення частини військ

Джерело: 24 канал

Російські ЗМІ з посиланням на своє міноборони заявляють про відведення частини військ від українських кордонів, які були тут під приводом навчань.

Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони,

– повідомив офіційний представник міноборони Росії Ігор Конашенков.

Однак свої так звані навчання Росія не завершує. У них беруть участь всі військові округи, флоти та повітряно-десантні війська. На території Білорусі тривають спільні навчання "Союзна рішучість-2022". Також Росія продовжує навчання у Чорному морі на узбережжі окупованого нею Криму.

Та держава-агресорка повідомляє про завершення частини військових навчань. Така ситуація була і наприкінці січня. Тоді говорили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх начебто повернули до місць базування.

У Пентагоні кажуть протилежне

Джерело: "Європейська правда"

Речник американського Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія навпаки продовжує стягувати війська до українського кордону. За його словами, держава-агресорка посилює свої війська:

артилерією,

протиповітряною та протиракетною обороною,

десантними кораблями у Чорному морі,

піхотою,

логістикою та підтримкою.

Путін продовжує робити те, що ви очікуєте від людини, яка планує велику військову операцію, тобто підвищувати боєздатність і розширювати можливості своїх сил. Очевидно, що ми не хочемо такого результату, як і українці, і наші союзники по НАТО,

– наголосив Кірбі.

Однак речник Пентагону наголосив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що все ще можна вирішити дипломатичним шляхом. На це США поки й сподіваються.

ОБСЄ застосувала інструментарій раннього попередження конфліктів

Джерело: МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що генсек ОБСЄ Хельга Шмідт ухвалила рішення застосувати інструментарій раннього попередження конфліктів.

Це означає, що генеральна секретарка адресувала усім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертається увага постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації,

– заявив Кулеба.

Міністр додав, що до подібного заходу в ОБСЄ вдавалися лише двічі, а цей випадок уже є третім. Вперше організація застосувала цей інструментарій під час подій у Нагірному Карабасі в 2012 році. Вдруге – під час захоплення Росією українських кораблів у 2018 році. Кулеба наголосив, що це серйозний дипломатичний крок для запобігання ескалації.

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Верховна Рада звернулася до ООН

Джерело: 24 канал

На засіданні 15 лютого 326 народних депутатів підтримали звернення Верховної Ради до міжнародних організацій через ескалацію безпекової ситуації Росією біля наших кордонів.

Парламент скерував своє звернення до ООН та низки інших організацій, зокрема:

Європейського Парламенту;

Парламентської Асамблеї Ради Європи;

Парламентської Асамблеї ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі);

Парламентської Асамблеї НАТО (Північноатлантичний альянс);

Парламентської Асамблеї ОЧЕС (Організації Чорноморського економічного співробітництва);

урядів та парламентів іноземних держав.

У Верховній Раді переконані, що запропоновані міжнародним партнерам заходи сприятимуть консолідації міжнародно-правових зусиль та стримають агресію Росії.

Депутатам можуть заборонити покидати Україну

Джерело: телеграм-канал "Василевська"

Понад 20 народних депутатів покинули територію України і не повернулися до засідання Верховної Ради 15 лютого. Через це у парламенті підготували законопроєкт, який передбачатиме заборону для державних посадовців, чиновникам та політиків покидати територію України у випадку введення воєнного стану. Про це повідомила парламентарка від партії "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

Згідно з законопроєктом, який невдовзі внесуть на розгляд парламенту, у випадку воєнного стану територію країни не зможуть покинути:

міністри;

голови обласних та районних рад;

державні службовці категорії "А";

керівники центральних органів виконавчої влади, зокрема ті, які мають спеціальний статус;

працівники Національного депозитарію;

керівники підприємств, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

керівники установ, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

Варто зазначити, що серед тих депутатів, які зараз закордоном, найбільше представників проросійської політсили – ОПЗЖ. З України виїхали 12 нардепів від цієї партії.

Інші заяви через російську загрозу

Велика Британія вирішила перевезти частину своїх дипломатів з Києва до Львова.

Глава МВС Денис Монастирський припустив, що через загрозу Росії в нашій країні може зрости рівень злочинності. Саме тому правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, щоб запобігти мародерству.

Представниця російського МЗС Марія Захарова відзначилася новою цинічною заявою. За її словами, 15 лютого нібито увійде в історію як день "провалу західної пропаганди війни".

Три українські президенти – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко підписали спільне звернення до країн-підписантів Будапештського меморандуму. У ньому політики закликали ці країни довести, що цей документ – не обман.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!